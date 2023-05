D’Gemeng Lëtzebuerg kéint net hir eege Gesetzer maachen, esou de Guy Foetz, Member aus dem Stater Gemengerot. "D’Madamm Polfer ass net e Kleng-Herzog".

Déi Lénk weise sech ganz positiv agestallt zu där Decisioun vun der Inneministesch. Et wier kloer gewiescht, dass esou e Reglement net konnt duerchgoen. "Déi Leit, déi wëssen dat och, déi dat hei erabruecht hunn. An deem Sënn ass dat hei fir eis puere Populismus." D’Gemeng Lëtzebuerg kéint net hir eege Gesetzer maachen, esou nach de Guy Foetz, Member aus dem Stater Gemengerot. "D’Madamm Polfer ass net e Kleng-Herzog".

De Guy Foetz

D'Claudie Reyland vun Déi Gréng sot, si géing sech freeën, wier iwwer d’Decisioun vun der Inneministesch awer net iwwerrascht. Nieft de juristeschen Hürden hätt sech och d’Fro vun der Ëmsetzbarkeet gestallt. Amplaz enger walkampfgedriwwener Symbolpolitik, wënschen sech déi Stater Gréng, dass déi sozial Servicer dezentraliséiert ausgebaut gi fir de concernéierte Leit ze hëllefen amplaz e generellt Heescheverbuet anzeféieren.

Doriwwer eraus wéilt ee méi Policepresenz um Terrain, wat awer scho géing ëmgesat ginn. Et kéint een awer och net all d’Problemer duerch Repressioun léisen. Et missten zum Beispill méi Street-Worker agesat ginn an och méi Projete vun Housing First op d’Been gestallt ginn.

Esou wéi Déi Gréng waren och Déi Lénk am Gemengerot vun der Stad Lëtzebuerg vu vir era géint d’Reglement fir en allgemengt Heescheverbuet.

Och de Stater Schäfferot gouf fir eng Stellungnam gefrot, mee souwuel d’Buergermeeschtesch Lydie Polfer, esou wéi och den éischte Schäffe Serge Wilmes waren net bereet eng Reaktioun an de Mikro ze ginn. Si hunn op de Point Presse um 14 Auer verwisen. Si wéilten op de genaue Wuertlaut vun der Inneministesch Taina Bofferding reagéieren, heescht et vum Knuedler.