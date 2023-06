"Jidderee kann Affer vun enger Bedruchsmasch ginn, ma eeler Leit sinn awer e gutt Stéck méi vulnerabel."

Dat hunn d'Familljeministesch Corinne Cahen an d'Police en Dënschdeg de Moien op enger Pressekonferenz betount, bei där eng Campagne relancéiert gouf, fir d'Leit ze sensibiliséieren.

Zejoert goufen et 4.700 Fäll, an deene Leit entweder via Telefon, Email oder un der Hausdier bedru goufen, fir un hir Suen oder soss Wäertsaachen ze kommen. Dorënner wieren Affer déi hiert ganzt Verméigen verluer hunn, huet d'Police ënnerstrach.

Duerch déi aktualiséiert Campagne, "Léif Boma, léiwe Bopa, Loosst iech net beducksen", déi schonn 2019 eng éischte Kéier lancéiert gouf, erhofft ee sech datt d'Bierger ënnerteneen iwwert esou Maschen schwätzen an d'Leit doduerch wëssen, wéi se reagéiere sollen, fir esou eng Arnaque z'evitéieren, respektiv wéi se reagéiere sollen am Fall wou se Affer dovunner ginn.