D'Biergerlëscht "Engagéiert Bierger" mécht eng Koalitioun mat der DP, esou dass de Louis Pinto neie Buergermeeschter gëtt.

Schäffe ginn de Jeff Herr (Engagéiert Bierger) a Jeannot Toisul (DP).

Lëntgen huet bei dëse Walen eng éischte Kéier am Proporzsystem gewielt. De Buergermeeschter Henri Wurth ass no 30 Joer an déi politesch Pensioun gaangen.

De gréngen Deputéierten a Spëtzekandidat vun der Biergerlëscht "Di nei Ekipp" Charles Margue kënnt deemno net an de Schäfferot, obschonn hien déi drëttmeeschte Stëmme kritt huet.