En Dënschdeg gouf den nationale Plang fir mental Gesondheet vum Gesondheetsministère presentéiert.

D'mental Gesondheet vun de Leit zu Lëtzebuerg verbesseren, evitéieren, datt et iwwerhaapt emol zu psychesche Problemer kënnt an den Accès op en Traitement garantéieren - dat sinn d'Haaptziler vum nationale Plang fir mental Gesondheet, deen en Dënschdeg vun der LSAP-Gesondheetsministesch Paulette Lenert presentéiert gouf.

De Fokus géif haaptsächlech op d'Preventioun geluecht ginn, awer och, datt d'Wëssen iwwer d'mental Gesondheet an der Gesellschaft eropgeet an datt een de betraffene Leit hëlleft, de Wee zréck an d'Liewen ze fannen, duerch eng Aarbecht an en encadréierte Logement. Wat d'Preventioun ugeet, wier der Ministesch no awer net just de Gesondheetssecteur betraff:

D'Gesondheetsministesch Paulette Lenert iwwer déi mental Gesondheet

Um Site santé.lu fënnt een och elo schonn eng Lëscht, wou d'Acteuren aus dem Secteur regroupéiert sinn. Donieft soll en nationale Comité op d'Bee gestallt ginn an ënnerschiddlech Aarbechtsgruppen. De Plang ass elo emol op 5 Joer ugeluecht a soll dertëscht dann och evaluéiert ginn.

© RTL Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.

Mental gesondheetlech Problemer sinn dacks net visibel - et ass deemno wichteg, datt e Bewosstsinn a Verständnis an der Gesellschaft do ass, fir datt zum Beispill mental Krankheeten erkannt ginn. De Fokus vum nationale Plang läit engersäits op der Preventioun. D'Gesondheetsministesch Paulette Lenert: "Do kann ee vill evitéieren, an deem een erkennt wou schwiereg Situatioune sinn, Ulafstellen schaaft, déi net onbedéngt sech am akute Beräich situéieren."

Donieft wier den Accès zu de Soinen extreem wichteg: "Dat bedeit, datt mer weider an Infrastrukturen mussen investéieren, grad a mobil Ekippen. Duerch déi éischt grouss Reform vun der Psychiatrie si mech wech komm vun enger zentraliséierter Approche an hunn elo an all Spideeler akut Servicer déi Leit kënnen ophuelen. Mee et geet och drëm e Suivi ze assuréieren a mat mobillen Ekippen d'Transitioun doheem besser kenne begleeden."

E weidere wichtege Punkt ass et, de concernéierte Leit ze hëllefen, hire Wee zréck an d'Liewen ze fannen: "Wou een an therapeuteschen Atelieren ganz flott Resultater mat de Leit kritt. Dat ass gutt fir d'Selbstwäertgefill wann d'Leit nees eng Beschäftegung hunn. Do muss weider dran investéiert ginn. An och de Logement fir dës Leit ass wichteg. Eegestänneg wunnen hëlleft um Wee zréck an d'Liewen an encadréiert Logementer sinn eng grouss Demande an e grousse Besoin um Terrain an do ass nach vill ze maachen."

E grousse Besoin gëtt et och - wéi generell am Gesondheetssecteur - u Personal. Der Gesondheetsministesch Paulette Lenert no muss ee versichen, d'Leit unzezéien, méi op Formatioune sëtzen an allgemeng versichen, als Land attraktiv ze si fir déi Professionell. Um Site Santé.lu fënnt een iwwerdeems eng Lëscht, wou d'Acteuren aus dem Secteur regroupéiert sinn.

Plan national santé mentale: le Luxembourg s'engage à améliorer l'accès aux soins de santé pour tous (18.07.2023)

Communiqué par : ministère de la Santé

Une personne sur huit souffre d'une maladie mentale dans le monde, selon des données récentes. Les conséquences de ces maladies peuvent affecter tous les aspects de la vie quotidienne et avoir des répercussions sur l'ensemble de la population, entraînant une charge économique. Pour lutter contre ce phénomène, le Luxembourg a élaboré un Plan national santé mentale (PNSM) pour la période 2024-2028, approuvé par le Conseil de gouvernement le 14 juillet 2023.

Le PNSM a pour objectif principal d'améliorer la santé mentale et le bien-être des personnes au Luxembourg, de prévenir les troubles psychiques, de garantir un accès à un traitement de qualité et adapté aux besoins et de faciliter l'intégration sociale des personnes présentant un trouble mental, en accordant une attention particulière aux populations particulièrement vulnérables.



Le plan s'inscrit dans les objectifs de l'accord de coalition 2018-2023 et suit les principes de «recovery» (rétablissement en santé), «empowerment» (autonomisation du patient) et d'inclusion sociale. Il est en lien avec l'approche stratégique en matière de santé mentale de la Commission européenne, publiée en juin 2023, qui inclut 20 initiatives phares pour mettre celle-ci au même niveau que la santé physique et pour garantir une nouvelle approche trans-sectorielle et globale.

Le PNSM est le résultat d'un effort collectif de la part de nombreux acteurs du secteur de la santé mentale et a été élaboré en collaboration avec eux. Le plan intègre au total 26 objectifs, chacun incluant des mesures et des actions associées qui s'inscrivent dans les six champs d'action concrets suivants: gouvernance, système d'information et recherche, ressources humaines et qualification, promotion de la santé et prévention, offre et accès aux soins de santé mentale, et populations particulièrement vulnérables.



Le plan est à considérer comme un deuxième jalon dans l'évolution des soins en matière de santé mentale, après la première réforme de la psychiatrie, en continuité avec le Plan national de prévention du suicide pour la période 2015-2019. La vision du PNSM est de créer un système de santé mentale libre de toute stigmatisation, équivalent au système de santé somatique et intégré dans le système de santé global.



Ce système favorisera la coopération entre tous les acteurs, nationaux et internationaux, et se dotera d'une coordination cohérente et transparente. Ce système de santé mentale sera accessible à tous les groupes d'âge et à tout niveau de gravité de la maladie, répondant ainsi aux besoins individuels de chacun.

Les principes fondamentaux du PNSM sont axés sur le bien-être tout au long de la vie et sur une approche au plus proche des personnes, en ligne avec la Charte des droits de l'Homme, des droits de l'enfant et la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Le plan est également basé sur la reconnaissance des déterminants de santé et sur le principe de la santé dans l'économie du bien-être.



Les prochaines étapes pour la mise en place du PNSM comprennent le kick-off du plan, la mise en place d'un Comité national santé mentale, la mise en œuvre de la gouvernance du PNSM et la mise en place des groupes de travail.

Le Luxembourg s'engage ainsi à améliorer la santé mentale de sa population, à prévenir les troubles psychiques et à garantir un accès aux soins de qualité pour les personnes souffrant de maladies mentales. Le PNSM représente une avancée significative dans la prise en charge de la santé mentale au Luxembourg et contribuera à une meilleure qualité de vie pour tous.



Le PNSM et toutes aides utiles liées à la santé mentale sont disponibles sur le site sante.lu.