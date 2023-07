Zu Sandweiler hat et fir Opreegung gesuergt, nodeem erauskoum, dass déi viregt Majoritéit vun CSV a Gréng der Gemeng een neie Logo wollt ginn.

Schwaarz-Gréng gouf zu Sandweiler vun LSAP-DP ersat a Rout-Blo wëll déi Saach mam Logo nees réckgängeg maachen, sot eis déi nei Buergermeeschtesch Jacqueline Breuer, wéi se en Dënschdeg am Inneministère vereedegt ginn ass.

Extrait Jacqueline Breuer

"Bon, dat wäerte mer awer elo geréieren, ech mengen, mir stinn do driwwer. An aller Rou wäerte mer dat do geréieren an eisen ale Logo, dee wäert bestoe bleiwen."