E Sonndeg hat en 13 Joer jonkt Meedchen e Mannerjäregt mat enger futtisser Fläsch ugegraff. Doropshin hat et d'Nuecht am Prisong verbruecht.

E Sonndeg gouf en 13 Joer alt Meedchen an de Prisong zu Schraasseg gesat, well an der UNISEC zu Dräibuer nämlech keng Platz méi war. E Méindeg u konnt d'Meedchen awer op Dräibuer transferéiert ginn

Dat schreiwen den Ombudsman an den Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher an engem Communiqué den Owend.

An deem gëtt et och Kritik. Mineure géife net an de Prisong zu Schraasseg gehéieren. Trotz allen Efforte vum Personal, wier dat keen adequate Kader, fir e Jugendleche festzehalen.

An deem Kontext gëtt vun der Politik e Verbuet, fir Mineuren an de Prisong ze setzen, gefuerdert. An datt esou séier ewéi méiglech adaptéiert Infrastrukture fir Mineure geschaaft ginn.