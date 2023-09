Op der Nordlëscht vun der neier Partei "Liberté - Fräiheet" schéngt d'Ekipp vum Ex-ADR-Politiker Roy Reding definitiv net op enger Linn ze leien.

Op der klenger Lëscht ginn et souguer 2 Campen, déi sech géigesäiteg net grad frëndlech gesënnt sinn, sou datt d'Gestreits och lo en public ausgedroe gëtt.

Sou ass et den Kandidatinnen-Trio Jessica Schiltz, Jessica Marbes an Angelika Dasbach, déi an engem Facebook-Statement schreiwen, datt Si reegelrecht vun den 6 aneren Liberté-Kandidaten géifen "ausgegrenzt an iwwergaange" ginn.

© Screenshot / Facebook

Rieds geet souguer vu Mobbing, Menacen a Falschheeten vun den aneren Kandidaten, wouvunner de Steve Schmitz de Spëtzekandidat ass.

© Screenshot / Facebook

Duerfir distanzéiert sech den Damen-Trio och vum Rescht vun der Lëscht a schreiwen, dass "déi Aner sech schumme sollen" an dass dëst näischt an der Politik verluer hätt.

Wéi mer op RTL reportéiert haten, hat d'Kandidatin Jessica Schiltz virun 10 Deeg ewell op sech opmierksam gemaach, andeems si op Facebook dozou opgeruff hat, si net ze wielen.

Dëst gouf dunn awer nees vun der Liberté-Politikerin revidéiert an de Post geläscht.

Fir dëse Weekend huet de Groupement vum Roy Reding iwwerdeem all Kandidaten, Sympathisanten an d'Press op e Scheierfest beim Bauer Guy invitéiert - interesséiert dann ze gesinn, wéi déi verschidden Kandidaten vun der Lëscht 12 géintiwwer vuneneen reagéiere wäerten an op den internen Zodi weider ëffentlech ausgedroe gëtt.