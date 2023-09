An der Nuecht op e Mëttwoch gouf op engem Parking net wäit vun enger Tankstell zu Beetebuerg eng Persoun gemellt, déi Kreesch géing doen.

De Beamten hu 4 Leit an engem Gefier a schlechtem Zoustand ugetraff. Den Alkohol wéi och den Drogeschnelltest ware positiv. Et gouf op der Plaz ee provisorescht Fuerverbuet decidéiert.

An den Arrest koumen déi lescht Stonnen 2 Leit, déi sech um 22.25 Auer an der Stroossbuerger Strooss eng Kläpperei geleescht haten.

Ee Chauffer, deen enger Patrull am Val de Hamm um Dënschdeg um 11.30 Auer wéinst héijer Vitess a futtisser Fënster opgefall war an deen dunn net wollt direkt stoe bleiwen, huet vun de Beamte missen immobiliséiert ginn. Well e sech och um Büro och berouegt huet, koum de Mann an den Arrest.