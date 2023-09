D'Enveloppe mat de Stëmmen muss bis den 8. Oktober ëm spéitstens 14 Auer am Walbüro ukomm sinn.

Eng ganz Rei Gemengen maachen an de soziale Medien grad den Opruff: d'Enveloppen fir d'Bréifwal mussen an déi giel Postboîte geheit ginn, a gehéieren net an d'Boîte vun der Gemeng.

Wien d'Bréifwal schonn ugefrot huet, dee misst entretemps säi Walziedel geschéckt krut hunn. Am Land selwer mussen d'Gemengen d'Enveloppen bis 15 Deeg virun de Walen un d'Wieler schécken, am Ausland sinn et souguer 30 Deeg virun de Walen. D'Enveloppen mat de Stëmmziedelen gi bis de Walsonndeg an der Post vum jeeweilege Walbüro gehalen, se ginn also eréischt um Dag selwer opgemaach an ausgezielt.

Wien elo nach eng Bréifwal wëll ufroen, ass iwwerdeems ze spéit drun. Eng Demande fir d'Bréifwal am Grand-Duché hätt bis den 13. September misste bei der Gemeng agoen, fir Leit mat Wunnsëtz am Ausland war de Stéchdag den 29. August. Wien elo nach keng Bréifwal ugefrot huet, muss den 8. Oktober also perséinlech an de Walbüro goen.

Weider Informatiounen zu der Bréifwal fannt Dir hei.