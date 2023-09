Déi 3 Gewerkschaften OGBL, LCGB an NGL-SNEP ruffen e Freideg fir d’Protestaktioun op.

Et geet drëms, datt d'Luxair sech aus dem Handling vum Cargozenter zréck zitt. D'Leit maache sech Suergen, wéi et weidergeet, hu vill Froen a fille sech vun hirem aktuelle Patron am Stach gelooss. Eng 1.200 Salariée si betraff.

Ufank August war jo bekannt ginn, dass de Verwaltungsrot vun der Luxair decidéiert hat, sech aus dem Handling am Cargozenter zeréckzezéien. Doriwwer weise sech vill Salariéen enttäuscht. Et hätt ee léiwer gehat, d’Airline hätt d’Soumissioun weider iwwerholl, ass vu Gewerkschaftssäit ze héieren.

Elo fährt een ëm sozial Acquis’en...

Den Delai vun den ëffentlechen Ausschreiwunge leeft Enn Oktober aus. D'Luxair bedeelegt sech wéi gesot net dodrun. 3 Acteure wieren interesséiert, hat et geheescht, dorënner och d'Cargolux.

D'Police hat schonn en Donneschdeg viru méigleche Perturbatiounen am Trafic ronderëm de Findel gewarnt.