Wéi de Parquet vun Dikrech matdeelt, goufe virleefeg Ermëttlunge géint de suspendéierten Direkter vum Clierfer Lycée Edward Steichen opgeholl.

Am Raum sti Virwërf vum Verkaf vun illegale Substanzen an de Verstouss géint d'Toxikomaniesgesetz.

An deem Kader goufen den 19. Oktober Perquisitiounen am Privathaus vum suspendéierten Direkter Jean Billa, genee wéi och am Lycée selwer, gemaach. D'Resultater vun dësen Duerchsichunge ginn den Ament nach ausgewäert.

Wéi de Parquet matdeelt, goufen am Kader vun den Ermëttlungen awer eng Rei Waffen a Munitioun fonnt, déi doropshi saiséiert goufen. Et géif Hiweiser ginn, datt hei ee méigleche Verstouss géint d'Waffegesetz kéint virleien. Och de Verdacht, datt de Jean Billa Sue kéint ënnerschloen hunn, gëtt ënnersicht. An deem Kader gouf et weider Perquisitiounen de 27. Oktober an den 2. November.

Enn Oktober gouf den Direkter vum Lycée Edward Steichen zu Clierf vum Déngscht suspendéiert. Iwwer d'Virwërf, déi géint hien am Raum stoungen, war deen Ament awer nach näischt bekannt.

Et gëllt d'Présomption d'innocence.

De Communiqué vum Parquet

Communiqué du parquet de Diekirch en relation avec des infractions pénales reprochées au directeur du Lycée Edward Steichen à Clervaux(14.11.2023)

Suite à une première dénonciation officielle émanant du ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, le parquet de Diekirch a procédé à une enquête préliminaire à l'encontre de Monsieur Jean BILLA, directeur actuellement suspendu du Lycée Edward Steichen à Clervaux, des chefs d'éventuelles infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Dans ce cadre, des perquisitions ont été opérées le jeudi 19 octobre 2023 par le service décentralisé de la police judiciaire Nord, sections stupéfiants, au domicile privé de la personne visée et au Lycée Edward Steichen à Clervaux. Le résultat de ces perquisitions est en cours d'exploitation.

Plusieurs armes des catégories A et B (armes et munitions prohibées/armes et munitions soumises à autorisation) ont pu être trouvées et saisies. Il existe des indices quant à d'éventuelles violations des dispositions de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions.

Suite à une deuxième dénonciation officielle de la part du ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, une instruction judiciaire a été ouverte le 25 octobre 2023 du chef, entre autres, de détournement de deniers publics ou privés.

Des perquisitions ont alors été opérées en date des 27 octobre et 2 novembre 2023 sous la direction du juge d'instruction par la section infractions économiques et financières de la Police judiciaire Nord, au domicile de Monsieur Jean BILLA et dans les locaux du Lycée Edward Steichen à Clervaux.

L'instruction, à charge et à décharge, suit son cours.

Le principe de la présomption d'innocence est rappelé.