Wien an den nächste Joren e Ministerposte kritt, dat war bis elo e grousst Geheimnis. RTL-Informatiounen no sinn awer scho verschidden Nimm a Poste kloer.

An der Woch, wou d'Vereedegung vun der neier CSV-DP-Regierung programméiert ass, interesséiert natierlech, wien an der Ekipp vun de 15 Ministeren dobäi ass. An natierlech och, wéi eng Partei wéi ee Minister-Ressort iwwerhëlt.

No ville Spekulatiounen a Rumeure ginn d'Nimm e Mëttwoch den Owend devoiléiert. Natierlech wëlle mir Iech awer net virenthalen, wat bei eisen Nofroen hannert de Kulissen erauskoum. An do ginn et RTL-Informatiounen no verschidden interessant Constaten.

Méiglech nei Regierung / Reportage Roy Grotz

Een dovunner ass, datt d'CSV sech et leescht, en Newcomer an d'Regierung ze nennen, deen net mat an d'Wale war an deen direkt déi däreg Dossieren an der Santé an der Sécurité sociale iwwerhëlt. Dëst ass eisen Informatiounen no déi aktuell Member vum Staatsrot Martine Deprez, déi dës Ressorte vun der LSAP wäert iwwerhuelen. Domat wäert déi studéiert Mathésproff och net am Fréijoer d'Presidence am Staatsrot iwwerhuelen.

Den DP-Deputéierten an Dokter Gérard Schmockel ass domat aus der Course, fir Chef am Gesondheetsministère ze ginn.

Da bei der CSV der Rei no, wou ee sech éischter iwwer d'Portefeuillë ka wonnere wéi iwwer d'Käpp, déi gesat sinn: De Formateur Luc Frieden gëtt natierlech neien Staatsminister, iwwerdeem de Mamer Député-maire Gilles Roth de komplett Ressort vun de Finanzen iwwerhëlt. Hei gëtt also näischt weider opgedeelt.

Aus dem Bezierk Zentrum gëtt wuel d'Elisabeth Margue nei Justizministesch an de Stater Schäffe Serge Wilmes iwwerhëlt d'Responsabilitéit vun der Joëlle Welfring, respektiv dem Marc Hansen an den Domainer vum Environnement, mä och an der Fonction Publique.

D'Nord-Co-Fraktiounspresidentin Martine Hansen iwwerhëlt d'Domäne vun der Landwirtschaft an dem Konsumenteschutz.

Zu Esch a Maacher dann dierften déi nei Buergermeeschtere Christian Weis a Monique Hermes heeschen, well déi aktuell Gemengepäpp Georges Mischo a Léon Gloden kommen zu Minister-Éieren: de Georges Mischo gëtt neie Georges Engel mat de Ressorten Aarbecht a Sport an de Miseler Jurist gëtt Innen- a Policeminister.

Luc Frieden (CSV) - Premier / © SIP / Jean-Christophe Verhaegen Gilles Roth (CSV) - Finanzen / © Emile Mentz Martine Hansen (CSV) - Landwirtschaft a Konsumenteschutz / © Emile Mentz Léon Gloden (CSV) - Interieur a Police / © Emile Mentz Elisabeth Margue (CSV) - Justice Georges Mischo (CSV) - Sport an Aarbecht / © Emile Mentz Serge Wilmes (CSV) - Fonction publique an Environnement / © Emile Mentz Martine Deprez (CSV) - Santé a Sécurité Sociale / © CSV Xavier Bettel (DP) - Ausseministère mat Commerce extérieur / © Emile Mentz Claude Meisch (DP) - Educatioun / © Emile Mentz Lex Delles (DP) - Ekonomie, Energie, eventuell Mëttelstand an Tourismus / © SIP / Jean-Christophe Verhaegen Max Hahn (DP) - Famill, Immigratioun a Groussregioun / © Emile Mentz Yuriko Backes (DP) - Kooperatioun an Defense / © Emile Mentz

Eriwwer bei d'DP dann, wou siwe Ministeren e Mëttwoch den Owend mussen designéiert ginn. Vize-Premier an Ausseminister mat den Zoustännegkeete fir de Commerce extérieur gëtt de Xavier Bettel, iwwerdeems de Claude Meisch säi kompletten Educatiounsministère behält.

De Lex Delles kritt d'Portefeuillë Wirtschaft an Energie, woubäi opsteet, ob hie selwer d'Domäner Mëttelstand an Tourismus geréiert oder dëst vun engem aneren DP-Mandataire iwwerholl gëtt.

Kloer schéngt, datt d'DP och d'Ressorte Mobilitéit, Kultur a Logement an Zukunft politesch an der Verantwortung wäert hunn, woubäi mer hei geséchert nach keng Nimm op dës Poste setzen, well gewosst ass, datt zwou Positioune bei der liberaler Partei nach opstinn. Eng Partie Nimm vu weiblechen DP-Memberen zirkuléieren, mä dës Informatioune goufen nach net confirméiert.

Den neien DP-Minister Max Hahn behält säi Portefeuille vun der Famill a Groussregioun, kritt awer d'Immigratioun nach mat dobäi. Iwwerdeem d'Yuriko Backes jo hire Schlëssel am wichtege Finanzministère un de Gilles Roth ofgëtt an d'Domäne vun der Defense a Kooperatioun wäert iwwerhuelen.

Ganz kloer schéngt iwwerdeem, datt d'CSV de Christophe Hansen an d'Course schéckt, fir d'nächst Joer EU-Kommissär ze ginn an, datt de Claude Wiseler de Fernand Etgen wäert um Perchoir vum Chamberpresident ersetzen.