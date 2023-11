En Donneschdeg de Moien hunn de Xavier Bettel fir d'DP, de Formateur Luc Frieden an de Claude Wiseler fir d'CSV de Koalitiounsaccord ënnerschriwwen.

An der Suite huet den neie Premierminister Luc Frieden éischt Eckpunkten aus dem Koalitiounsaccord presentéiert. De Koalitiounsaccord soll Lëtzebuerg fir d'Zukunft stäerken, d'Wirtschaft, d'Ëmwelt, de Klima an d'Gesellschaft stäerken. Dat huet de Formateur Luc Frieden den Donneschdeg de Moien op der Pressekonferenz betount, virun där den 209 Säite laangen Accord am Kooperatiounsministère ënnerschriwwe gouf.

"Lëtzebuerg fir d'Zukunft stäerken"

Déi zwou Parteien wiere sech an den Ziler eens, d'Walprogrammer wieren op wesentleche Punkte sech eens gewiescht. Béid Parteien hätte Prioritéite gehat an hire Programmer an déi zwee Programmer wieren zesummegeluecht ginn, fir zu engem Resultat ze kommen.

E puer Eckpunkten huet de Luc Frieden genannt: d'Steiertabell wäert vum 1. Januar 2024 un ëm 4 Indextranchen erofgoen, et géif keng Ierfschaftssteier an direkter Linn agefouert ginn an och keng Verméigenssteier fir privat Persounen.

Bis 2026 soll dann e Projet ausgeschafft ginn, wat d'Steierklasse betrëfft - et soll gekuckt ginn, wéi dës geännert oder ofgeschaaft solle ginn, fir der gesellschaftlecher Entwécklung Rechnung ze droen. D'Steierklass 1A soll entlaascht ginn.

Punkto Logement misst Beweegung an de Bausecteur kommen, dofir Ufank nächst Joer a fir begrenzten Zäit eng Partie Mesuren: den Ammortissement accéléré soll agefouert ginn, de bëllegen Akt soll gehéicht ginn an d'Scholdzënsen, déi ee kann ofsetzen, sollen och erhéicht ginn.

Déi nei Koalitioun wëll dann och d'Bauperimeter nees opmaachen, dat gekoppelt u Baulandverträg a mat der Konditioun, datt op d'mannst 30 Prozent abordabele Wunnraum an neie Projeten dra sinn. D'Privatpromoteure sollen da méi wéi bis elo vun Aidë kënne profitéieren, fir abordabele Wunnraum ze bauen.

Fir d'Betriber sollen d'Steiere mëttelfristeg un den Niveau vun der OECD ugepasst ginn, also erofgoen. An d'Bonifikatioune fir Investitiounen an Ëmwelt a Klimamesuren eropgoen. Donieft wëll een de Prinzip "Only once" aféieren, dat am Ëmgank mat den Informatiounen, déi Betriber an d'Privatleit de Staatsverwaltunge musse liwweren.

A Punkto Sécherheet wëll d'Koalitioun de Platzverweis iwwerschaffen an d'comparution immédiate aféieren. D'Gemengepolice soll als Unitéit innerhalb vun der Police Grand-Ducale gegrënnt ginn.

Donieft plangen CSV an DP eng Rei Reformen am Gesellschaftsrecht. Sou sollen Diskriminatiounen am Adoptiounsrecht ofgeschaaft ginn, dat och fir Kanner, déi iwwert eng Leihmutterschaft gebuer ginn. D'Leihmutterschaft soll awer net zu Lëtzebuerg agefouert ginn.

De Congé parental soll kënnen ëm dräi Méint verlängert ginn, ouni datt et de Staat méi kascht, an de Congé de maternité soll méi flexibel kënne gestalt ginn. D'Affiliatioun vun de Mammen oder Pappen, déi Baby-Joren huelen, soll vun zwee op dräi Joer verlängert ginn.