Well op der Nordstrooss am Beräich vum Tunnel Grouft e Wëllschwäin ronderëm leeft, gouf den Tunnel a béid Richtunge gespaart.

An enger éischter Meldung huet et geheescht, dass e Wëllschwäin am Tunnel géif ronderëm lafen. An Tëschenzäit gouf awer och ausserhalb vum Tunnel esou en Déier gesiicht, wat laanscht en Zonk no engem Auswee sicht. Ob et sech ëm dat gesichten Déier handelt, ass aktuell net gewosst.

Aus Sécherheetsgrënn gouf den Tunnel Grouft a béid Richtunge fir den Trafic gespaart. Dat huet deementspriechend fir Stau op der A7 gesuergt.

Trafic-Info