Ufank November huet d’Verfassungsgeriicht decidéiert, datt Finanzgesellschaften vun enger gewëssen Gréisst benodeelegt sinn, wat d’Verméigenssteier ugeet.

Dorëms, wat dat bedeit, goung et en Dënschdeg de Moien an der Finanzkommissioun vun der Chamber.

Fänke mer vir un: Et geet em Firmen, déi e Bilan tëscht 350.000 an zwou Milliounen Euro hunn. Bis elo gouf et do bei der Verméigenssteier, dem Impôt sur la fortune, eng Differenz. Finanzgesellschaften hu méi Verméigenssteier bezuelt, wéi zum Beispill e Handwierks- oder soss e Betrib. An zwar war et esou, wéi de Finanzminister Gilles Roth erkläert, "datt déi eng 4.815 Euro bezuelen, wann se 90 Prozent vun hirem Bilan als Finanzaktiva hunn. An anerer bezuelen 1.605 Euro."

D'Steiere vu ronn 5.000 Betriber gi regulariséiert / Michèle Sinner

Wéinst dem Urteel vum Verfassungsgeriicht bezuelen elo awer och d'Finanzgesellschafte just nach 1.605 Euro Mindeststeier. Wéi vill kascht dat de Staat elo? Wéi vill Recette gi wéinst der Decisioun verluer, wollten d'Deputéiert vun der Oppositioun en Dënschdeg de Moie wëssen. Der Sam Tason vun deene Gréngen no krute si allerdéngs wéineg Informatiounen: "Mir krute weider keng Indikatioun dorop. Dat ass natierlech nach eng Perte bei de Staatsfinanzen, bei allem wou lo an den nächste Méint wäert manner u Recetten erakommen. Vue d'Situatioun a vue alleguerten d'Mesuren, déi ugekënnegt sinn."

Wat heescht dat elo fir d'Betriber? Wéi de Gilles Roth erkläert heescht dat, dass d'Besteierung vun dësen Entreprisen elo regulariséiert gëtt: "Also, déi Besteierungen déi opstinn, gi regulariséiert. Déi Besteierungen, déi kommen, also d’Avancen, déi bezuelt ginn, fir déi dote Kategorie vun Entreprisen, déi wäerte scho vun der Steierverwaltung berécksiichtegt ginn. Dat heescht, déi bezuele schonn an Zukunft deen niddregen Taux."



Et wieren ongeféier 5.000 Entreprise vum Urteel betraff, déi also elo 3.210 Euro manner Steieren bezuelen, esou de Finanzminister. Nach Adam Riese géifen do also eng 16 Milliounen Euro d'Joer verluer goen. Mä de Gilles Roth betount:

"Et ass esou, datt dës Regierung kloer steet zu der Verméigensbesteierung vun den Entreprisen, an datt dës Regierung och weiderhi kloer steet zum Prinzip vun der Mindestbesteierung vun de Soparfien."

An dofir kënnt da warscheinlech mam richtege Budget fir 2024, spéitstens am Abrëll, eng Gesetzesännerung, mat däer souwuel dës Prinzippien wéi och den Arrêt vum Verfassungsgeriicht respektéiert ginn.