D'Policegewerkschaft ass net prinzipiell géint déi nei Unitéit, mä et freet een, wéi dës beim bestoende Personalmangel opgebaut soll ginn.

Am Gemengewalkampf hat de Sujet Sécherheet fir vill Diskussioune gesuergt. An deem Kader war et virun allem vun der CSV an der DP d'Fuerderung no enger Gemengepolice. Am Koalitiounsaccord vun der Frieden-Bettel-Regierung ass dann och virgesinn, esou eng Unitéit an d'Liewen ze ruffen. Bei der Policegewerkschaft SNPGL reagéiert een éischter verhalen.

Gemengepolice: SNPGL verweist op Personalmangel

Duerch eng Gemengepolice soll d'Proximitéit tëscht de Beamten an de Bierger verstäerkt ginn, dat mam Zil, méi Preventiounsaarbecht um Terrain ze leeschten. An deem Sënn soll eng Unitéit geschaaft ginn, déi direkt dem Buergermeeschter ënnersteet, fir dësen doranner ze ënnerstëtzen, déi ëffentlech Propretéit, Rou a Sécherheet ze garantéieren. Bei der Policegewerkschaft SNPGL schwätzt ee sech weder fir, nach géint esou eng Unitéit aus. D'Presidentin Marlène Negrini gëtt allerdéngs ze bedenken, datt et duerchaus praktesch Problemer kéinte ginn.

"Eng Hürd ass sécherlech, datt nach ëmmer dee Manktem u Personal besteet. Wou sollen déi Leit hiergeholl ginn, déi lo dann déi lokal Police solle sinn? Déi Leit brauche jo och eng Formatioun, déi dauert dann och rëm een oder zwee Joer. Ech denke mol, datt dat dann éischter op zwee Joer rausleeft, well et si jo awer herno Polizisten. Et heescht jo lokal Police, also denken ech, datt déi Formatioun soll ugepasst ginn un déi Formatioun, déi lo fir d'Polizisten do ass."

© Marc Hoscheid

Zanter 2021 gi jo pro Joer 200 Rekrutten an der Policeschoul ausgebilt. Domadder ginn awer fir d'éischt mol zu engem gudden Deel déi Beamten ersat, déi an deenen nächste Joren an d'Pensioun ginn. Wat d'Fuerderunge vun der SNPGL un deen neie Minister fir Affaires intérieures Léon Gloden ugeet, hält sech d'Marlène Negrini nach éischter bedeckt, et wéilt een déi fir d'éischt am klenge Krees uschwätzen. Ma eng Erwaardung gëtt et dann awer.

"Majo ganz konkret emol, datt mer vill méi mat agebonne ginn. Datt net réischt wa Problemer optauchen an eis Membere sech un eis wenden, datt mer da musse struewelen, fir ze wësse wéi, wat, wou, fir iwwerhaapt mol an d'Bild gesat ze ginn, wou de Problem läit. Datt mer wierklech vu vir ran, mat an d'Bild gesat ginn, datt mer kënne korrekt matschaffen."

Kleng Unzeechen, datt et an déi richteg Richtung goe kéint, huet d'Marlène Negrini a verschiddene Reunioune mat der Policedirektioun scho gesinn. Et wier een op alle Fall gudder Hoffnung.