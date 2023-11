E Mëttwoch de Moie sinn ënnert anerem d'Gemengepolice an d'Immigratioun Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

De leschten Detail iwwert déi geplangte Lokalpolice, also d'Gemengepolice, steet nach net an och net, wat den Timing an de Finanzement ugeet. Dat sot den neien Innen- a Policeminister vun der CSV Léon Gloden am RTL-Interview.

Ma sécher wier, datt déi lokal Police kéim an zum aktuelle Policecorps gehéiert. Dës Beamten kréien esou déi selwecht Rechter a Flichten, wéi déi normal Policebeamten, mä si wäerten dem Buergermeeschter ënnerstoen a se solle besonnesch preventiv schaffen. Et wier wichteg, de Rekrutement méi séier ze maachen an de Kandidaten och méi fréi d'Méiglechkeet ze ginn, sech eng bestëmmten Unitéit erauszesichen, dat och nach wärend hirer Formatioun.

Och d'Haftbarkeet vum Buergermeeschter wier nach net genee definéiert.

E weidere Sujet war den ominéise Platzverweis, deen den Ament e verwässerte Moyen wier. D'Poliziste wéissten aktuell net, wat se däerfen a wat net. A genau dowéinst misst de Platzverweis méi strikt ginn. Dat wier keng "Law&Order"-Politik, esou de Léon Gloden, mä Repressioun géif nieft der Preventioun och zu engem Rechtsstaat gehéieren.

De Minister Gloden ass och zoustänneg fir d'Immigratiounspolitik. Dës misst méi responsabel ginn. D'Leit misste besser begleet an d'Prozedure misste méi séier ginn. Dat géif och heeschen, Leit, déi keen Asyl kréien, méi séier kënnen an hir Heemechtslänner ze schécken. Dofir bräicht een awer europäesch Léisungen.

Invité vun der Redaktioun - Léon Gloden

