Op Silvester gëtt gären emol Freedefeier ofgeschoss. Ma ouni Autorisatioun vun der Gemeng, ass dëst op ville Plazen net erlaabt.

Op ville Plazen am Land ass et aus Sécherheets-, Ëmwelt- an Déiereschutzgrënn net erlaabt, Freedefeier, Wicken oder aner Knupperten op Silvester 2023/2024 ofzeschéissen.

Mir hu bei alle Gemengen nogefrot, ob et bei hinnen erlaabt ass oder net an alleguer d'Äntwerten, déi mir kruten hei drënner zesummegefaasst.

Hei den Iwwerbléck vun de Gemengen, déi mir matgedeelt kruten:

Erlaabt, mat Restriktiounen erlaabt

Bech Bettenduerf Betzder Buerschent Dippech Ettelbréck Garnech Géisdref Gréiwemaacher Miersch Noumer Pëtschent Réiser Reisduerf Rouspert-Mompech Schieren Sëll Stadbriedemes Useldeng Wäiswampech

Feelt är Gemeng an eiser Oplëschtung?

Sollt Är Gemeng net an dëser Lëscht stoen, frot am beschte bei hinnen no, ob et an Ärer Géigend erlaabt gëtt, fir Freedefeier ofzeschéissen.