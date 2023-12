Am Gronn an am Pafendall gi Barrièren agesat, mat deenen ee sech op déi nächst Iwwerschwemmung virbereet.

An Informatiounsversammlungen huet d'Stad Lëtzebuerg zesumme mam Waasserwirtschaftsamt iwwer déi lescht Wochen d'Awunner aus de verschiddene Quartieren op d'Gefore vun Héichwaasser a Staarkreen opmierksam gemaach. Béides kënnt ëmmer erëm vir, mä och wa Waasser nëmme schwéier ze bremsen wier, gëtt et de Spezialisten no eng Rei preventiv Mesuren, duerch déi e gréissere Schued kéint verhënnert ginn. Am Gronn an am Pafendall gi Barrièren agesat, mat deenen ee sech op déi nächst Iwwerschwemmung virbereet.

Déi, déi virun zwee an engem hallwe Joer an de Faubourgen d'Waasser haten, hunn net op eng Versammlung gewaart, mee relativ séier nom Héichwaasser am Juli 2021 reagéiert. Mat Barrièren aus Metall, déi dicht maachen - Preventioun, mat Hëllef vu carrement enger ganzer Paart, eng Installatioun déi just muss a fix Kaderen agekrämpt ginn.

Am Verglach mat där Technik sinn d'Sandsäck Antiquitéiten an awer besser, et huet een der e puer am Keller leien, seet den Helder Martins, vum Stater Service Canalisation, déi sinn onkomplizéiert an direkt am Asaz.

D'Stad ass Proprietär vun enger ganzer Partie Haiser an de Faubourgen a schéngt op all Optioun zréckzegräifen. Grad wann et ëm technesch Installatioune geet, wéi hei am Pafendall an der Uelzechtstrooss. Bis ewell hätt hei nach alles gehalen, seet de Spezialist, a péckt Holz un.