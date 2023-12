Dëst Joer war jo d'Superwaljoer, eemol Gemengen- an eemol Chamberwalen.

Ma schonn am Mäerz steet den nächste Vote virun der Dier an dat ass, wat déi potenziell Wielerschaft ugeet, esouguer déi gréisste Wal, et sinn nämlech Sozialwalen. An dofir wielt jiddereen, deen zu Lëtzebuerg schafft oder geschafft huet, d'Vertrieder vu senger Beruffsgrupp fir an d'Chambre des Salariés. Well et bal dräimol esou vill potentiell Wieler wéi bei de Chamberwale sinn, ass dat Ganzt mat engem zimmlechen Opwand verbonnen.

Mat Héchstgeschwindegkeet lafen d'Walbulletinen an der Dréckerei zu Éilereng iwwert d'Band. 650.000 brauch een der fir d'Sozialwalen an dat an 9 verschiddene Faarwe fir déi 9 representéiert Beruffsgruppen. Eng Stéckzuel, déi och fir den Direkter Frederic Gillen net alldeeglech ass, et géif een am ganzen eng 110 Stonne brauchen, fir alleguerten d'Ziedele fäerdegzemaachen.

Déi mussen an den nächste Wochen eraus, d'Sozialwale sinn eng reng Bréifwal. Bis den 12. Mäerz muss de Bulletin nämlech beschtefalls ausgefëllt erëm beim Aarbechtsministère agaange sinn. Wielen dierf jiddereen, deen zu Lëtzebuerg Salarié ass, eng Léier mécht, Aarbecht sicht oder an der Pensioun ass. An deem Sënn dierfen och zum Beispill Pensionnairen am Ausland fir d'Sozialwalen hir Stëmm ofginn.

60 Delegéierter an 9 Beruffsgruppe kënnen d'Salariéeë wielen, déi déi nächst 5 Joer hir Intressie vis-à-vis vun der Politik vertrieden. Fir vill Frontalieren ass et déi eenzeg Méiglechkeet, zu Lëtzebuerg matzebestëmmen, erkläert de Sylvain Hoffmann, Direkter vun der Chambre des Salariés. Trotzdeem louch d'Walbedeelegung 2019 nëmme knapps iwwer 30 Prozent. Dobäi wier et grad an Zäite vu sozialen Defie wichteg, matzewielen.

Déi meeschte potenziell Wieler gëtt et iwwregens an der Grupp 5 vun den Zerwisser wéi zum Beispill Commerce, Nettoyage a Restauratioun- eleng dat sinn eng 250.000 Bulletinen.

Nieft de Sozialwalen um nationale Plang gëtt den 12. Mäerz dann och an all Betrib mat méi wéi 15 Mataarbechter eng nei Personaldelegatioun gewielt, déi d'Intressie vun de Mataarbechter am Betrib vertrëtt.