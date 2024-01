Meteolux huet eng Alerte erausginn, wéinst Schnéi deen e Mëttwoch de ganzen Dag iwwer erofkomme soll.

Fir den Norde gëllt eng Alerte orange vu moies 6 Auer bis Hallefnuecht. Hei geet ee vu 15 bis 20cm Schnéi aus.

Och am Süde vum Land wäert et zolidd schneien, mat hei erwaarte 5 bis 10cm Schnéi.

Op der Meteokaart vu Kachelmannwetter ass ze erkennen, dass et am Laf vum Moien och kann zu Äisreen, respektiv Glëtz kommen. Hei ass et dann och d'Warnung, dass dat dozou féiere kann, dass Äscht vu Beem kënnen ofbriechen. Och regional Stroumausfäll wiere méiglech.

