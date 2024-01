Um Mëttwoch ass keng Schoul (Fondamental, Lycéee a Kompetenzzenter). Et gëtt just iwwerall een Accueil organiséiert. Et gëtt och kee Schoultransport.

DMeteolux warnt mat enger Alerte rouge fir de Mëttwoch tëscht 6 a 14 Auer.

D'Schoule mussen also een Accueil assuréieren, d'Direktioune kucken, mat wiem si dat organiséieren. Déi aner Enseignant brauche sech net ze deplacéieren.

De Schülertransport fiert net, grad esou wéi den Adapto.

Egal wéi gëllt eng Permanence an alle Maison-Relais a Foyeren.

D'Verwaltunge gi gefrot, fir Teletravail ze maachen.

De Findel ass bis op Weideres op, mat natierlech méiglechen Annulatiounen.

D'Cellule de crise kënnt um Mëttwoch um 6 Auer nach eng Kéier beieneen.

Et gëllt deemno och um Mëttwoch de Moien RTL ze suivéieren, fir sech e Bild iwwert d'Situatioun ze maachen. De kompletten Iwwerbléck iwwert Zerwisser an Evenementer, déi ausfalen oder reportéiert ginn, fannt dir dann hei op RTL.lu

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Réunion de la cellule de crise « intempéries » le mardi 16 janvier

MeteoLux prévoit pour la journée du mercredi 17 janvier des chutes de neige pouvant atteindre 15 à localement 20 cm dans le nord et 5 à 10 cm dans le sud, ainsi qu'un risque important de pluie verglaçante sur l'ensemble du Grand-Duché.

Les précipitations risquent d'être sous forme de pluie verglaçante à partir de 6 heures du matin et jusqu'en fin d'après-midi.

À noter qu'il existe encore une incertitude quant aux quantités des précipitations prévues.

Compte tenu des prévisions météorologiques actuelles, un passage au seuil de vigilance rouge est déclenché pour le début de la matinée de mercredi. De ce fait, une cellule de crise « intempéries » s'est réunie ce soir à 18.15 heures sous la présidence du ministre des Affaires intérieures, Léon Gloden, en vue d'analyser la situation, de préparer et de coordonner les actions pour les heures à venir.

À des fins de prévention et d'anticipation, le gouvernement a décidé d'alerter la population via différents canaux, notamment à travers le lancement d'une alerte GouvAlert et par SMS.

Il est important de rappeler les conséquences possibles et les conseils de comportement suivants :

Vigilance rouge : avis de neige ou de verglas forts

Conséquences possibles :

• Très importantes chutes de neige ou du verglas pouvant gravement affecter la vie économique et les activités humaines ;

• Routes rapidement impraticables sur l'ensemble du réseau ;

• Risque de très importantes perturbations pour les transports aériens et ferroviaires.

• Risque de dégâts locaux sur les réseaux de distribution d'électricité.

Conseils de comportement à partir de 6h du mercredi matin:

• Si possible, restez chez vous ;

• N'entreprenez que des déplacements absolument indispensables ;

• Écoutez vos stations de radio locales si vous avez besoin de vous déplacer ;

• Signalez votre départ et votre lieu de destination à vos proches ;

• Prévoyez un équipement minimum en cas d'attente sur la route à bord de votre véhicule (chaînes; pelle ; couvertures, provisions etc.) ;

• Respectez scrupuleusement les déviations et les consignes de circulation ;

• Protégez-vous des chutes ;

• Dégagez la neige et salez les trottoirs devant votre domicile et évitez d'obstruer les regards d'écoulement des eaux ;

• Facilitez le passage des engins de dégagement des routes et autoroutes, ainsi que des véhicules des services de secours, surtout en stationnant votre véhicule en dehors des voies de circulation.

La population est priée de suivre de près l'évolution de la situation auprès des sources officielles, www.meteolux.lu, www.infocrise.lu, @infocriseLU, @CGDISlux, ainsi que les médias nationaux.

Dispense de la fréquentation des cours dans les écoles publiques

Suite à la décision de la cellule de crise, le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse dispense les élèves de la fréquentation des cours dans les écoles fondamentales et lycées publics ainsi que dans les centres de compétences en psychopédagogie spécialisée, pour la journée du mercredi 17 janvier 2024.



Les écoles, lycées et centres de compétences resteront ouverts pour accueillir les élèves qui s'y rendent. Un service d'accueil est assuré pendant le temps de classe.

Les structures d'éducation et d'accueil (crèches, maisons relais, foyers scolaires, ...) assurent un accueil pendant les horaires normaux d'accueil.

Tous les bus scolaires, y compris le Mobibus et l'Adapto ne circuleront pas.

À noter que la circulation vers la France est interdite aux camions > 7,5t à partir de minuit.

La cellule de crise se réunira demain matin à 6 heures.