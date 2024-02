De 25. Januar hat den Inneminister Léon Gloden a säi franséischen Homolog Gérald Darmanin entspriechend administrativ Accorden ënnerschriwwen.

Dës Arrangementer erlaben et de Patrullen, méi einfach Kontrollen op der Strooss an am Zuchreseau duerchzeféieren.

Virun allem en vue vun den Olympesche Spiller am Summer géif dat e grousse Virdeel duerstellen, wéi awer och beim gemeinsame Wëllen, fir d'Sécherheet am Schengen-Raum generell ze verbesseren.

E Mëttwoch kruten d'Deputéiert aus der Interieurskommissioun vum Minister méi Detailer.

Dat Ganzt trëtt deemno an 22 Deeg, respektiv den 1. Mäerz schonn a Kraaft. Eng Ratifikatioun duerch d'Chamber wier net néideg.