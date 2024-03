D’Gewerkschafte si besuergt iwwert d’Situatioun bei der "Caisse médico-complémentaire mutualiste" a froen d’Gesondheets- a Sozialministesch ëm Infoen.

Ewéi mir d’lescht Woch hei op RTL bericht hunn, gëtt huet sech en interne Sträit an der Féierung vun der Mutuelle zougespëtzt. D’Martine Deprez hat ons d’lescht Woch gesot, si géing d’Situatioun bei der CMCM am Ae behalen, méi net.

Den OGBL an den LCGB froen an engem Communiqué um Méindeg de Moien awer d’Ministesch, datt en Audit bei der CMCM gemaach gëtt, fir d’Constaten ze confirméieren, déi et schonn 2022 an engem interne Rapport goufen.

D’Gewerkschafte sinn der Meenung, datt d’Aarbechtsplaze bei der Mutuelle an d’Interessie vun den Assuréë misste prioritär geschützt ginn. Mat 300.000 Assuréen ass d’CMCM déi gréisst Mutuelle hei am Land. Eng Rei Assuréen hätte sech wéinst dem Rumouers an der Féierung vun der CMCM bei de Gewerkschafte gemellt.