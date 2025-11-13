Neie Guide soll Gemengen op de Katastrophefall virbereeden
© MAINT
De Gemengen konkret Hëllefsstellunge ginn am Fall vu Katastrophen: dat ass d'Zil vun engem neie Guide fir d'Ausschaffe vun engem lokale Resilienzplang.
Dësen ass en Donneschdeg de Moie vum Inneminister Leon Gloden presentéiert ginn. Déi lokal Strategie gouf deklinéiert vun der nationaler Resilienzstrategie, déi jo virun engem Mount vum Premier Frieden virgestallt gouf. Et géif net drëm goen, de Leit Panik ze maachen, sou de Minister Gloden, mee se mat an ze banne fir preparéiert ze sinn am Fall vun enger Katastroph. De Guide, deen 13 Etappen virgesäit, soll eng Zort Instrument si fir d'Gemengeresponsabel, fir sech ze organiséieren a Material virzebereeden wann et da gebraucht gëtt. Dozou gehéiert mol en Etat des lieux ze maachen, Risiken ze identifizéieren an da konkret Zenarien opzestellen. D'Zil wier, an Zukunft méi séier a sécher an eeschthafte Situatioune kënnen ze reagéieren, sou nach den Inneminister.