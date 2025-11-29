Den Hugo Paul um Luxembourg Sustainability Forum 2025
© Loic Juchem
En Dënschdeg war am Stater Theater de Luxembourg Sustainability Forum 2025 - en Event wou d‘Thema Nohaltegkeet zu Lëtzebuerg am Mëttelpunkt steet.
Wéi kënne mir beim Thema Nohaltegkeet virukommen, och wann d’Zäite schwéier sinn an eng Polykris eis erausfuerdert? Dëst war eng vun de ville Froe iwwert déi diskutéiert ginn ass. Awer och iwwert d‘Kraaft vun der Gemeinschaft, vun eis alleguerten ass geschwat ginn. Invitéiert war de 27-Joer ale franséischen Auteur a Gemeinschafts-Explorer Hugo Paul.
Am Hugo Paul sengem Buch "Faire Tribu", de konzeptuellen Ausdrock fir eng Gemeinschaft ze forméieren...erzielt hien, wéi hie bannent eng Joer an iwwer zéng verschiddene Kollektiver gelieft huet. Dat war beispillsweis am Klouschter, an enger Schoul am Bësch oder an engem Flüchtlingscamp. Hie wollt verstoen: Wat hält eng Gemeinschaft wierklech zesummen?
Den Hugo Paul: "Afin d'aller étudier comment mieux faire ensemble, comment justement aller chercher des outils, des méthodes, de l'inspiration pour renouer avec cette puissance du collectif, parce que à mes 18 ans, j'ai été assez marqué par une première chose, qui est les crises écologiques, et puis au fur et à mesure de mon engagement, je me suis rendu compte qu'au-delà de cette crise, il y avait une crise un peu plus insinueuse qui était dans notre quotidien, et cette crise, c'est la crise du nous, notre incapacité à faire ensemble."
Op dësem Nohaltegkeetsforum huet den Hugo Paul erkläert, datt eng Gemeinschaft ni zoufälleg entsteet. Et brauch ee Ritualer, eng gemeinsam Verantwortung a virun allem e kloren Zesummenhalt. Mat 18 Joer ass hien an d’Ingenieursschoul komm an huet sech immens vill Froe ronderëm Ëmwelttheme gestallt, notamment den Ofbau vu Fossiller Energie, deen op laang dauer net méiglech ass, huet hien interesséiert. Fir de Natur- an Ëmweltschutz virun ze bréngen huet hie sech dunn iwwer 5 Joer a ganz verschiddene Beräicher engagéiert.
"Alors, je teste le levier académique, où je forme des étudiants et des professeurs aux enjeux environnementaux. Je teste aussi le levier citoyen, où je rassemble des jeunes engagés en France et en Europe, pour qu'on puisse apporter du soutien, pour qu'on puisse également sortir de l'expérience des outils. Et puis, je teste le levier économique, je fonde une initiative pour remettre la consigne dans les universités. Je teste également le levier politique, où je rassemble des députés et des sénateurs, pour qu'on ait des propositions de loi pour insérer de manière obligatoire les enjeux environnementaux au sein de nos universités. Et au bout de cinq années, je me rends compte d' une chose, c'est que lorsqu'on parle de levier politique, lorsqu'on parle de levier académique, lorsqu'on parle de levier citoyen, on parle avant tout de levier collectif. Et tous ces leviers-là reposent sur la puissance du collectif."
Fir de Hugo Paul ass kloer: “Gemeinschaft ass d’Zukunft” an huet dofir op dësem Forum Lëtzebuerger Organisatiounen a Betriber dëse Message mat op de Wee ginn.