Op eise Stroossen
Dräi Persounen ugestouss an Auto a Vitrinn vu Buttek gerannt
© Domingos Oliveira
Dat aktuellt oniwwersiichtlecht Novemberwieder huet an de lescht Stonne fir eng Partie Accidenter gesuergt.
De CGDIS mellt e Samschdeg de Moien direkt dräi Accidenter vum Freideg den Owend, bei deenen e Foussgänger vun engem Auto ugestouss gouf. Zu Péiteng, Leideleng an op der Polvermillen. Zwou Persoune goufen dobäi blesséiert. Zu Elleng ass en Auto an de Gruef gerannt an och do gouf et ee Blesséierten.
An zu Ettelbréck ass kuerz virun 2.30 en Auto an der Akafsstrooss an eng Vitrinn geknuppt. Och hei ass eng Persoun verwonnt ginn. De geneeën Hannergrond ass nach net bekannt.
