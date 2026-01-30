RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Reaktioun op Etüd MouvecoDéi Lëtzebuerger Äppel "kënnen ouni Bedenke giess ginn"

RTL Lëtzebuerg
Dat betount de Landwirtschaftsministère um Freideg de Mëtteg an engem Communiqué.
Update: 30.01.2026 22:51
© RTL

Dëst als Reaktioun op eng Etüd vu PAN Europe an dem Mouvement Ecologique iwwer Réckstänn vu Planzeschutzmëttel op Äppel.

De Ministère ënnersträicht, datt et an der Europäescher Unioun spezifesch gesetzlech Reegele gëtt, déi och reegelméisseg kontrolléiert ginn. Derbäi kéim, datt op bal der Hallschent vun den Ubauflächen Uebst ganz ouni den Asaz vu Fungiziden an Insektiziden ugebaut géif.

Schreiwes vum Landwirtschaftsministère
Pressecommuniqué

Schreiwes vu Mouvement Ecologique wier “ierféierend”, esou de Lëtzebuerger Landesuebstbauveräin

Och de “Lëtzebuerger Landesuebstbauveräin” huet sech zu Wuert gemellt a berifft sech op d’Schreiwes vum Mouvement Ecologique mam Titel “Wenn man Äpfel mit Birnen vergleicht”. Si versécheren, dass d’Lëtzebuerger Uebst sécher an net geféierlech fir d’Gesondheet wier. De Pressecommuniqué vum Mouvement Ecologique wier an deem Zesummenhang ierféierend ze verstoen. D’Lëtzebuerger Uebstbauere géife sech freeë wann de Mouveco hiert Versprieche géif anhalen, wou se virun e puer Méint am “Lëtzebuerger Bauer” matgedeelt hunn, si géifen op Dialog setzen. Dofir géif ee si fir eng Table Ronde an en Uebstbaubetrib invitéieren, fir Onkloerheeten aus dem Wee ze raumen a konstruktiv zesummenzeschaffen.

PDF Schreiwes Lëtzebuerger Landesuebstbauveräin

Chambre d’Agriculture schwätzt vun “tendenziéiser a räisserescher Duerstellung vum Mouvement Ecologique”

D’Landwirtschaftskammer verweist an hirem Schreiwes um Freideg op déi staatlech, vun der ALVA duerchgefouerten Analysen, bei deene bis elo a kengem eenzege Fall Belaaschtunge festgestallt goufen, déi iwwert de gesetzlechen Norme loungen. Dofir géif een déi “tendenziéis a räisseresch Duerstellung vum Mouvement Ecologique” bedaueren. An de leschte Joren wieren nennenswäert Fortschrëtter zu Lëtzebuerg erziilt ginn, wat den Asaz vu Planzeschutzmëttelen an der Landwirtschaft ugeet, wat een och an den offizielle Statistikke vum Landwirtschaftsministère géif gesinn.

PDF Schreiwes Landwirtschaftskammer
Pestiziden a Lëtzebuerger Äppel
Gesonde Snack oder Gesondheetsrisiko?

Am meeschte gelies
Déidlechen Accident op der B51
Ermëttlunge liwweren nei Detailer - Camionschauffer war net ugestréckt
Waren am Dezember ausgesat ginn
Wéi geet et de Welpe Paola a Jepolina sechs Woche méi spéit?
Video
Fotoen
Noutriff aus Crans-Montana
"Ech wier bal gestuerwen, ech mengen, meng Kolleege sinn dout"
Invité vun der Redaktioun (30. Januar) - Liz Braz
Unisex-Toiletten: Ech hoffen, dass d'Koalitioun doduerch net an d'Toilette fält
Video
Audio
92
Phishing-Bedruch a Geldwäsch
Haapttäter zu Dubai festgeholl an u Lëtzebuerg ausgeliwwert
Weider News
Successioun vu Claudia Monti
Netty Klein-Hoffmann gouf als Presidentin vun "Hëllef um Terrain" nominéiert
No Messerattack um Lampertsbierg
Den Immobilie-Secteur steet ënner Schock
Video
Audio
Net méi rentabel
Wien iwwerhëlt déi orange Kleedercontaineren?
Video
Fotoen
1
Grousse Gala?
Fake-Invitatiounen am Numm vum Grand-Duc
Um Findel
D'Douane huet zejoert bal 3 Milliounen Zigarette saiséiert
Fotoen
Background am Gespréich (31. Januar)
Kann de Sozialdialog relancéiert ginn?
Video
1
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.