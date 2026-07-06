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Zuele weisenLëtzebuerg gëtt ëmmer méi ofhängeg vun der Finanzplaz

François Aulner
Am Joer 2023 hu Banken, Fongen an Assurancen iwwer dräi Véierel vun de Kierperschaftssteieren zu Lëtzebuerg erwirtschaft – eng kloer Hausse am Verglach zu de 70 Prozent am Joer virdrun.
Update: 06.07.2026 12:43
Vun 2023 op 2024 wieren d'Recettë vun der Finanzplaz ëm 18,6 Prozent gewuess an d'Joer drop nach emol ëm 33,3%, sou de Finanzminister.
© DAMARIN VINCENT / HEMIS.FR/Hemis via AFP

D'steierlech Recettë vun der Banken-, Fongen- an Assurancë-Plaz maachen iwwer dräi Véierel vun de gesamte Recettë vun der Kierperschaftssteier aus – am Joer 2023 waren et nach just 70 Prozent. Aus der Äntwert vum Finanzminister Gilles Roth op eng parlamentaresch Fro vun der grénger Deputéierter Sam Tanson geet ervir, datt d'lescht Joer ronn 2,97 Milliarden Euro vun alles an allem ronn 3,84 Milliarde vun der Finanzplaz era gespullt goufen.

Vun 2023 op 2024 wieren d'Recettë vun der Finanzplaz och ëm 18,6 Prozent gewuess an d'Joer drop nach emol ëm 33,3 Prozent.

Als Invité vun der Redaktioun sot de Finanzminister e Méindeg de Moien, d'Recetten a Punkto Kierperschaftssteier wieren dank enger dynamescher Finanzplaz an den éischte sechs Méint vum Joer scho "wäit iwwert enger Milliard Euro" méi héich wéi am selwechten Zäitraum d'Joer virdrun.

D'Zuele schwätzen eng kloer Sprooch: Lëtzebuerg ass ëmmer méi ofhängeg vun der Finanzplaz.

De Gilles Roth an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun" de 6. Juli 2026.
Invité vun der Redaktioun (6. Juli) - Gilles Roth
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