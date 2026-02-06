RTL TodayRTL Today
Medikamentenagence provisoresch op ÄisSträit tëscht Regierung a CGFP a Saachen Etablissements publics berouegt sech

François Aulner
D'CGFP huet d'Conciliatioun provisoresch suspendéiert.
Update: 06.02.2026 11:22
© Luca Thill

De Sträit tëscht Regierung a Staatsbeamtegewerkschaft CGFP a Saachen Etablissements publics berouegt sech.

D’Regierung huet de Gesetzprojet, mat där eng staatlech Medikamentenagence geschaaft soll ginn, provisoresch op Äis geluecht, sou d’Staatsbeamtegewerkschaft e Freideg de Moien an engem Communiqué. Dowéinst, a well d’Regierung kompromëss- an dialogbereet wier, huet d’CGFP d’Conciliatioun, déi se an d’Weeër geleet huet, och provisoresch suspendéiert.

De Sträit ass dorobber zeréckzeféieren, datt déi Agence ënner Privatrecht hätt solle funktionéieren. Esou eppes mat essentielle Missiounen ze maachem, géing eng progressiv Erosioun vum ëffentlechen Déngscht duerstellen, sou d’CGFP.

D’Staatsbeamtegewerkschaft krut vun der Regierung verséchert, datt deemnächst iwwert d’zukünfteg Gestioun vun Etablissements publics géing mateneen diskutéiert ginn.

PDF: Pressecommuniqué vun der CGFP (6.2.26)
Invité vun der Redaktioun (2. Februar) - Romain Wolff
Wie verhandelt de Gehälteraccord beim Staat? Regierung soll "Positioun bezéien"

