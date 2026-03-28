Verdächtegen am Kader vu grousser LuxTrust-Bedruchsaffär a Spuenien festgeholl

De Lëtzebuerger, gebuer 2004, hat e Freideg Rendez-vous virum Untersuchungsriichter.
Update: 28.03.2026 11:32
De Lëtzebuerger Autoritéiten ass ee gréissere Coup géint Bedruch a Phishing am Internet gelongen: Ee jonke Lëtzebuerger, deen 2004 gebuer ass, ass Enn Februar a Spuenien festgeholl an en Donneschden un déi Lëtzebuerger Autoritéiten ausgeliwwert ginn. Hie soll ee vun den Haapt-Organisateuren vun de Phishing-a Bedruchsattacken sinn, bei deene d’Sitte vu MyGuichet a LuxTrust gefälscht goufen fir un d’Donnéeën vun den Affer ze kommen.

Eleng an de Joren 2024 an 2025 goufen iwwer 700 Plainten gemaach. D’LuxTrust-Bedruchsaffären hunn ee Schued vun iwwer 10 Milliounen Euro verursaacht. De Parquet erënnert an dësem Kontext dann och drun, datt Banken oder och LuxTrust selwer d’Clienten ni no Sécherheetsdonnéeën oder Passwierder froen, an een dës Informatiounen och net iwwer Telefon oder SMS soll viru ginn.

Fir de Beschëllegten gëllt d’Présomption d’innocence.

Pressecommuniqué vum Stater Parquet
Communiqué de presse du parquet de Luxembourg relatif à l’interpellation d’un suspect dans une affaire d’escroqueries et de phishing

Falsch LuxTrust-Mataarbechter
D'Police warnt, dass an de leschten Deeg nees Leit Affer vu Bedruch goufen
Banken, Autoritéiten, Police a Co
Affer vun Arnaquen net eleng loossen, mä et Kriminelle vill méi schwéier maachen

