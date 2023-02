Säi Liewe verpassen, dat ass déi traureg Realitéit vum 23 Joer ale Laura Bohy, bei dem d'Narkolepsie Typ 1 am Joer 2019 diagnostizéiert gouf.

Déi jonk Fra ka mat dëser seelener Schlofkrankheet keen normaalt Liewe féieren. Si kann néierens eleng higoen, keen Auto fueren a net schaffe goen, well si zu all Moment an iwwerall kann op der Plaz ëmfalen an aschlofen.

Wann dat dobausse geschitt - op der Strooss, am Geschäft oder am Restaurant - wëllen d'Leit ëmmer Hëllef ubidden oder d'Ambulanz ruffen. Déi jonk Fra, wann si erwächt, seet nëmmen: "Et ass näischt, ech brauch keng Hëllef, ech si just ageschlof. Dat ass normal!"

