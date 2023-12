An der EU gëtt méi Hunneg giess wéi produzéiert. 63 Prozent vum Hunneg kommen dohier aus Drëttlänner, dorënner China, Ukrain, Argentinien oder Mexico.

Bei engem rezente Rapport vun de EU-Kommissioun koum eraus, datt vun 360 Prouwen, déi vun esou Import-Hunneg geholl goufen, bei 46 Prozent Zockersirop bäigemëscht gouf. Kéint esou e gefälschten, respektiv gepanschten Hunneg aus Drëttlänner och zu Lëtzebuerg am Commerce landen? Wéi eng Kontrolle ginn hei am Land gemaach? Ob wat kann de Konsument selwer beim Akaf oppassen, fir net op dësen Hunnegbedruch eranzefalen, a wat soen d’Imker dozou, dat elo kriminell Banden hir éierlech a wäertvoll Aarbecht a Verruff bréngen. Äntwerten am Video-Reportage!