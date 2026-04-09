De System, fir d’Waasser ze zéien, funktionéiert net richteg. D’Nasa mengt, de Problem kéint duerch eng cheemesch Reaktioun am System, fir den Urin ze traitéieren, kommen. Dee fir d’Fäkalie géing nämlech ouni Problem funktionéieren. D’Astronautin Christina Koch sot, datt de “Universal Waste Management System”, also hiren Toilettë-System, no “verbranntem Uewe” géing richen.
Dem Rick Henfling no, Fluchdirekter vun der Artemis-II-Missioun, kéint een d’Toilette nach ëmmer benotzen, allerdéngs misst dru geschafft ginn, den Ofwaassertank eidel ze kréien. “Dowéinst musse mir op aner alternativ Mëttel zréckgräifen.” De Plang B géing deemno virgesinn, datt déi véier Astronaute perséinlech Behälter benotzen, déi een nach emol benotze kann - sougenannt “collapsible contingency urine disposal devices”.
De Problem mat der Toilette war scho kuerz nom Start zu Cape Canaveral a Florida gemellt ginn. D’Christina Koch hat de System doropshin nei gestart. Dono hat et geschéngt, wéi wann de Problem geléist wier. Ma de Problem ass awer nees opgedaucht, wouduerch d’Astronauten net richteg spulle kënnen.
Liest dozou och: