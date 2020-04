E Samschdeg ass den Ausseminister eisen Invité an der Emissioun "Background am Gespréich".

Hien ass international Krise gewinnt, mä wéi gesäit de Jean Asselborn d’aktuell Corona-Kris? Gouf richteg reagéiert? Wéi grouss ass den Test fir Europa?

Ënnert anerem dat froe mer den Ausseminister dëse Samschden am Background hei op RTL.

Donieft froe mir de Jean Asselborn, wéi et mat de Refugiéen ass oder nach mat Ungarn a wéi a senger Siicht d’Welt no der Kris wäert anescht sinn an ob se iwwerhaapt wäert anescht sinn?

Background am Gespréich, wéi gewinnt e Samschdeg tëscht 12 an 1 Auer hei op RTL Radio Lëtzebuerg.

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.