E Samschdeg sinn d'Martine Hansen, de Fernand Kartheiser, de Marc Baum an de Sven Clement eis Invitéë vun der Emissioun "Background am Gespréich".

Déi aner Woch ass parlamentaresch Rentrée. Wat seet déi politesch Oppositioun? Wéi schwéier hat si et, fir an de leschte Méint Politik ze maachen?

Wéi koherent fënnt se d'Moossnamen am Kampf géint de Covid-19? Wat erwaart se sech vun der Ried zur Lag vun der Natioun a vum Depot vum Budget déi aner Woch a wat hält se vun den annoncéierte/proposéierte Changementer um groussherzoglechen Haff?

Ënnert anerem dat froe mer d'Vertrieder vun deene 4 Oppositiounsparteien am Background am Gespréich.

Invitéë sinn d'Martine Hansen vun der CSV, de Fernand Kartheiser vun der ADR, de Marc Baum vun déi Lénk an de Sven Clement vun de Piraten.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.