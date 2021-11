Invitén an der Emissioun "Background am Gespréich" e Samschdeg sinn den Direkter vu Greenpeace Lëtzebuerg, den CSV-Deputéierten an d'Ëmweltministesch.

Ëm d’Weltklimakonferenz an de Klimaschutz geet et dëse Samschdeg am Background. Wat bréngt sou eng grouss Veranstaltung? Huet Lëtzebuerg déi richteg Klimapolitik? Wéi radikal mussen d’Léisunge sinn? A wat ass am Alldag realistesch?

Et diskutéieren am Studio: den Direkter vu Greenpeace Lëtzebuerg Raymond Aendekerk an den CSV-Deputéierte Paul Galles, deen och op der COP26 war. A vu Glasgow ass d’Ëmweltministesch Carole Dieschbourg live zougeschalt.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU an um RTL Play zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.