Invité an der Emissioun "Background am Gespréich" e Samschdeg war de fréiere Finanzminister.

Background am Gespréich vum 8. Januar mam Pierre Gramegna

De Pierre Gramegna, deen als Finanzminister dës Woch duerch d’Yuriko Backes ersat gouf, huet am Background hei op RTL deklaréiert : “Ech ginn awer net elo gär an total Inaktioun”. Konkret Pläng hätt de fréiere Minister an Diplomat net. Wéi en nach Minister war, hätt hie guer net d’Zäit gehat, fir iwwerhaapt doriwwer nozedenken, mee hie gesäich sech elo “nach a Form” a mat “vill Erfarung”, fir dem Land oder der Finanzplaz – wann hie kéint - ze hëllefen. Op d’Fro, ob een net eng Zäit misst waarden, iert een no engem Ministermandat eng nei Plaz unhëlt, sot de Pierre Gramegna, d’”cooling off Period” wier eng Gewunnecht ginn. Senger Meenung no soll och e Minister awer no sengem Mandat d’Fräiheet hunn ze schaffen, soulaang dat an engem Equiliber wier a keen offensichtlechen Interessekonflikt duerstellt. An Zukunft wäert hien méi tëscht Lëtzebuerg an senger zweeter Heemecht Italien pendelen, mä haaptsächlech wëll de Pierre Gramegna hei am Land bleiwen.

Seng Nofollgerin Yuriko Backes hätt senger Meenung no iwweregens als erfueren Diplomatin all déi richteg Qualifikatiounen, fir de Posten z'iwwerhuelen. Réckbléckend an e bëssen als Tipp fir déi nei Finanzministesch sot hien, datt een als Finanzminister an enger Dräierkoalitioun an der Mëtt misst sinn. Et géing een nämlech permanent gefrot ginn, fir Geld ze mobiliséieren an do dierft een net nëmmen Iddie vun senger eegener Partei duerchwénken. Ministeren missten am “Intérêt général” handelen. Vu Konflikter bannent der Koalitioun wollt hien näischt wëssen.

Op déi lescht Joren zeréckgekuckt, huet de Pierre Gramegna zouginn, datt hien vläicht gär e bësse méi séier Ännerungen um Steiersystem virugedriwwen hätt, notamment d’Individualiséierung. Ugeschwat op d’Fro vun enger automatescher Upassung vun de Steierbarèmen un d’Inflatioun, déi an der Chamber soll diskutéiert ginn, sot den Ex-Finanzminister, dat géing virun allem déi entlaaschten, déi vill verdéngen an dem Staat vill kaschten. De Pierre Gramegna huet säi Bilan verdeedegt, souwuel wat d’Staatsscholden ugeet, ewéi de Retablissement vum Image vun der Finanzplaz. D’Luxleaks vun 2013 wieren eng reegelrecht “Attacke” gewiescht ewéi et se zanter dem 2te Weltkrich net méi gi wier. Allerdéngs wier effektiv net alles richteg gewiescht an hie huet all d’Mesuren an nei Reegelen opgezielt, déi zanter hir ënnerholl goufen, fir net méi op enger groer oder schwaarzer Lëscht ze stoen.

Aus der Coronapandemie zitt de Pierre Gramegna iwwerdeems zwou “aussergewéinlech” Konsequenzen. Wat de Klima ugeet, missten d’Skeptiker spéitstens no Lockdown agesinn, datt de Klimawandel duerch d’Mënsche verursaacht ass. Donieft hätt ee geléiert, datt een op Distanz kéint schaffen. A senger leschter Ried an der Chamber hat de Pierre Gramegna Lëtzebuerg als “Pärel” bezeechent, op déi d’Deputéiert elo misste gutt oppassen. A sengen Ae missten een “dat Internationaalt” ëmmer héich halen. D’Ekonomie an d’Finanzplaz misste weider diversifiéiert ginn an den Image vum Land ebe geschützt ginn. Wat de Logementsproblem ugeet, sot hien, et wieren eng “Panoplie u Mesuren” néideg, mee et misst ee sech bewosst sinn, datt déi niddreg Zënsen d’Immobilien ganz attraktiv maachen an d’Offer net nokënnt. D’héisch Inflatioun wäert a sengen Ae iwweregens e grousse Sujet fir seng Nofollgerin bleiwen.

Um Schluss vum Interview huet de Pierre Gramegna dem Premier Xavier Bettel Merci gesot, mee och sengen Mataarbechter am Finanzministère an natierlech senger Famill. Och sengem Grousspapp, dee virun 100 Joer vun Italien op Lëtzebuerg koum an deen op sengem Stierfbett gesot huet: “Dat Bescht wat mir am Liewe geschitt ass, ass Lëtzebuerg”. Dat géing ënnersträichen, datt Lëtzebuerg als “oppent Land wierklech exzeptionell sinn”, sou de Pierre Gramegna.

