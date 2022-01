An der Emissioun "Background am Gespréich" e Samschdeg geet et ëm de Sujet "Energie".

Wou kënnt an Zukunft eise Stroum hier? D’Energie steet dëse Samschdeg am Mëttelpunkt.

D’Präisser klammen, erneierbar soll d’Energie am beschte sinn, Atomkraaft kéint awer och e Revival hunn.

Iwwer alles dat schwätze mer mat 3 Invitéen: Mam gréngen Energieminister Claude Turmes. De René Winkin, Direkter vun der FEDIL - d’Stëmm vun der Industrie - ass bei eis an de Martin Wienands, Gerant vum Stroumfournisseur Electris.

