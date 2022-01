An der Emissioun "Background am Gespréich" ass e Samschdeg de Wirtschaftsminister den Invité.

Et war keng einfach Successioun an ekonomesch schwieregen Zäiten: de Franz Fayot huet de Wirtschaftsministère vum Etienne Schneider missten iwwerhuelen.

Wei orientéiert hien d'Ekonomie no der Pandemie?

Ass d'Lëtzebuerger Land iwwerhaapt nach kompetitiv mat all sengen administrative Contrainten?

Muss de Steiersystem net komplett iwwerduecht ginn?

Ass de Franz Fayot de Coming man bannent der LSAP?



Dës sinn nëmmen e puer Froen un de sozialistesche Politiker. De Wirtschafts- a Kooperatiounsminister ass dëse Samschdeg eisen Invité an der Emissioun Background an der Mëttesstonn tëscht 12 an eng live um Radio, via Livestream an d'App.

