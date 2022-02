An der Emissioun "Background am Gespréich" sinn de Christian Faber, de Patrick Muller, d'Katharina Lemberg-Licherfeld an d'Nancy Kemp-Arendt invitéiert.

De sexuelle Mëssbrauch vu Kanner a Jonken ass dacks den Ufank vun engem Leidenswee, deen d’Liewe vun den Affer schonn a ganz jonke Joren zerstéiert. Duerch d’Publikatioun vun enger Expertise an Däitschland ass dee joerzéngtelaange Mëssbrauch an der kathoulescher Kierch erëm an de Fokus vun der Aktualitéit geroden. Mëssbrauch gëtt et awer net just do, mä an der ganzer Gesellschaft.

Ee Beispill ass de Sport, wou d’Zuel vun den Affer enger däitscher Etüd no duebel esou héich ass, wéi an der kathoulescher an evangelescher Kierch zesummen.

Eng allgemeng Fuerderung ass, datt méi iwwer sexualiséiert Gewalt bei Kanner a Jonke geschwat gëtt.

Mir maachen dat dëse Samschden am Background am Gespréich mam Christian Faber, engem Mëssbrauchsaffer vun der Kierch zu Lëtzebuerg, mam Generalvikar Patrick Muller, mat der Doktesch fir Psychiatrie, der Katharina Lemberg-Lichterfeld, déi am Optrag vun der Kierch Expertisë vu Leit mécht, déi Paschtouer oder Diakon wëlle ginn a mat der CSV-Deputéiert a fréierer Olympionickin Nancy Kemp-Arendt.

