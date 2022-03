An der Emissioun sinn d'Generaldirectrice vum Liser, eng Vertriederin vun der Plattform JIF an den Direkter vun der Salariatskummer eis Invitéen.

En Dënschdeg war den internationalen Dag fir d'Rechter vun der Fra. Och zu Lëtzebuerg sinn d'Fraen deen Dag op d'Strooss gaangen zu engem Ament, an där déi sanitär Kris gewisen huet, wéi séier Chancëgläichheet nees a Fro gestallt ka ginn. Mir schwätzen e Samschdeg an der Emissioun "Background am Gespréich" mat der Generaldirectrice vum Fuerschungsinstitut Liser, dem Aline Muller, der Vertriederin vun der Plattform JIF, déi de Fraestreik organiséiert hunn, d'Jessica Lopes, an dem Direkter vun der Salariatskummer Sylvain Hoffmann iwwert déi gréisste Chantieren hei am Land bei der Gläichstellung tëscht de Geschlechter a wéi d'Politik konkret fir méi Gerechtegkeet suerge kann.

De Background héiert der wéi gewinnt e Samschdeg tëscht 12 an 13 Auer um Radio, am Livestream op RTL.lu an op der App.

