E Samschdeg waren d'Spriecherin vu Finkapé, den DP-Deputéierten an de Responsabele vum CEFIS eis Invitéen an der Emissioun Background am Gespréich.

Rassismus an Diskriminéierunge war e Samschdeg d'Thema am Background.

Eng rezent Etüd vum CEFIS, dem Zenter fir interkulturell a sozial Studien a Formatiounen an dem Liser, dem Zenter fir sozio-ekonomesch Recherche, huet analyséiert, wéi eng Persoune vu Rassismus an Diskriminatioune betraff sinn. A wéi sech de Rassismus hei am Land weist.

Déi Etüd wär sécher eng Chance, fir eppes ze verbesseren, seet d’Antonia Ganeto vu Finkapé. Se wierklech ze bewäerten, wär awer schwiereg, well se nach net den Experte virgestallt gouf. Et wär éischter eng Etüd iwwer Diskriminéierunge wéi iwwer Rassismus. Dat wär net dat selwecht. Allgemeng misst méi op Sensibiliséierung gesat ginn, fir datt sech Saache verbesseren.

De Sylvain Besch vum CEFIS confirméiert, datt et e puer sensibel Secteure gëtt, wou de Problem méi grouss ass: d’Aarbecht, d’Schoul an de Wunnengsmaart. Leit mat enger anerer Hautfaarf, Moslemen a Leit aus Portugal ginn zum Beispill éischter diskriminéiert. E grousst Spannungsfeld gëtt et um Wunnengsmaart, do gëtt gären ee Grupp géint deen aneren ausgespillt. Rassismus wär awer allgemeng e gesellschaftleche Problem, deen an alle Schichte virkënnt.

De Max Hahn, DP-Deputéierten a President vun der Integratiounskommissioun an der Chamber, seet, datt d’Politik wéisst, datt sech misste Saache verbesseren. Bei der Integratioun zum Beispill. Hie weist awer och drop hin, datt Lëtzebuerg mat senge 47% Net-Lëtzebuerger an nach méi Leit mat Migratiounshannergrond e plurikulturellt Land wier, wou ee gutt géif zesumme liewen.

Eng Méiglechkeet fir géint Diskriminéierunge virzegoen, wären zum Beispill méi "anonym" CVen, also Liewensleef, wann een eng Aarbechtsplaz sicht. Wou een net direkt erkennt, ob een zum Beispill en auslänneschen Numm huet oder eng aner Hautfaarf. Mä wou op d’Kompetenze gekuckt gëtt, fir ee fir e Gespréich z’invitéieren.

Background am Gespréich vum 23. Abrëll 2022

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU an um RTL Play zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.