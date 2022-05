D’Oppositioun kommentéiert e Samschdeg aktuell politesch Dossieren an der Emissioun Background am Gespréich um Radio.

D’Affär Dieschbourg an alles, wat drun hänkt, d’Tripartite-Mesuren an den éiwege Problem Logement sinn e puer Themen an der Emissioun e Samschdeg.

Invitéeë sinn d’Co-Fraktiounspresidentin vun der CSV Martine Hansen, den ADR-Deputéierte Fernand Kartheiser, d’Myriam Cecchetti Deputéiert vun déi Lénk a vun de Piraten den Deputéierte Sven Clement.

De Background ass wéi gewinnt a Samschdeg an der Mëttegstonn tëscht 12 an 1. live um Radio. An op RTL.lu.

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU an um RTL Play zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.