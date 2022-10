E Samschdeg ass d'Gesondheetsministesch eis Invitée an der Emissioun Background am Gespréich um Radio.

D'Paulette Lenert ass dëse Samschdeg hei op RTL. Zwar gesäit een d'Gesondheetsministesch manner ewéi wärend der Corona-Kris. Aktuell ass et awer net esou, wéi wann am Santéssecteur keng Mesurë mussen ergraff ginn, well d'Populatioun méi al gëtt an et un Doktere feelt.

An da war d'Paulette Lenert als LSAP-Vizepremier och op der Tripartite dobäi. Mir froe si ewéi si, als héisch gehandelt LSAP-Spëtzekandidatin, sech d'Zukunft vum Lëtzebuerger Sozialmodell virstellt. An anere Wierder: wéi positionéiert si sech an der Budgets-, Wirtschafts-, Logements-, Steier a Klimapolitik.

De Background mam Paulette Lenert ass dëse Samschdeg tëscht 12 an 1 Auer hei op RTL.

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU an um RTL Play zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.