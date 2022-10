E Samschdeg ass de Logementsminister eisen Invité an der Emissioun Background am Gespréich um Radio.

Wunnen. Lounen. Bauen. Finanzéieren. Ronn 70% vun de Leit si Proprietär hei am Land an awer ass de Logement mat déi gréisste Suerg vun de Leit an eist Thema dëse Samschdeg an der Emissioun Background am Gespréich. De Logementsminister kënnt bei eis. Mat am Gepäck e puer Reformen. Wat sollen déi Ännerunge bréngen? Wéi entwéckelen d'Präisser sech weider? A wéi wëlle mer wunnen? De grénge Minister Henri Kox ass live am Studio e Samschdeg tëscht 12 an 13 um Radio an op RTL.lu.

