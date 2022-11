E Samschdeg dréint sech an der Emissioun Background am Gespréich um Radio alles ëm d'Klimakonferenz, déi e Sonndeg an Ägypten ufänkt.

D'Paräisser Klima-Ofkommes 2015 ass als groussen Duerchbroch gefeiert ginn. Haut schéngt dat grousst Zil vun deemools, fir d'Äerderwiermung ënner 1,5 Grad ze halen, quasi onerreechbar. Matten an enger Energiekris sinn also elo méi Efforten a puncto Klimaschutz gefuerdert wéi jee. Wéi geet dat zesummen? A wat kann oder muss Lëtzebuerg an deem Beräich leeschten?

Ënnert anerem doriwwer schwätze mir e Samschdeg an eiser Emissioun Background am Gespréich en Vue vun der 27. Klimakonferenz, déi e Sonndeg an Ägypten ufänkt.

Invitéiert sinn:

D'Ariane König vum Observatoire fir Klimapolitik.

D'Birgit Engel vun der Associatioun Action Solidarité Tiers Monde.

Den André Weidenhaupt, Premier Conseiller am Ëmweltministère.

