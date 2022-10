E Samschdeg ass de Premier eisen Invité an der Emissioun "Background am Gespréich" um Radio.

Lëtzebuerg erlieft aussergewéinlech Zäiten. Vill Stéit a Betriber brauchen a kréien Hëllef vum Staat. Déi gi mat Kreditter a Milliardenhéicht finanzéiert. D'Staatsschold ass esou héich ewéi ganz laang net méi. Wéi ass dem Staatsminister säi Plang, fir net an eng Scholdespiral ze geroden? Wéi kënnen d'Bierger trotzdeem laangfristeg gehollef kréien, zum Beispill bei der energetescher Transitioun? Dat si Froen, déi mir dem Xavier Bettel dëse Samschdeg an der Emissioun "Background am Gespréich" stellen.

Am blo-rout-grénge Koalitiounsaccord ass eng richteg Steierreform virgesinn. Déi ass bis no der Kris verréckelt. Virun allem de Koalitiounspartner LSAP ass net begeeschtert. Deemno och d'Fro un den DP-Politiker, wéi d'Stëmmung an der Regierung ass, ronn ee Joer virun de Walen. Op internationalem Plang dominéiert natierlech de Krich an der Ukrain, a wéi eng politesch Handlungsméiglechkeeten d'Europäesch Unioun an d'NATO aktuell hunn.

De Background wéi gewinnt e Samschdeg tëscht 12 an 13 Auer um Radio an op RTL.lu.

