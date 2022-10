E Samschdeg sinn d'Gesondheetsministesch, de President vun der AMMD an de President vun der Spidolsfederatioun FHL eis Invitéen am Background am Gespréich.

Am Gesondheetssecteur rumouert et. D'Bezuele vu Garden an Astreinten, d'Penurie vun Dokteren a vum Fleegepersonal, d'Demissioun vu Kardiologen an d'Zoumaache vun der Ettelbrécker Maternité esou wéi d'Fro vum sougenannte Virage ambulatoire an déi generell Ausriichtung vun der Lëtzebuerger Gesondheetsmedezin.

Dat sinn Themen, iwwer déi hei am Land diskutéiert gëtt an dowéinst och dës Woch an eiser Emissioun Background. Mir maachen eng Bestandsopnam a sichen no Léisungen am Interêt vun de Patienten, déi dacks duerch de Stëllstand an der Politik op der Streck bleiwen.

Invitéiert sinn:

D'Gesondheetsministesch Paulette Lenert

De President vun der Doktesch- an Zänndokteschassociatioun AMMD Dr Alain Schmit

De President vun der Spidolsfederation FHL Dr. Philippe Turk

