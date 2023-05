E Samschdeg huele mir de Bezierk Oste virun de Gemengewalen den 11. Juni an der Emissioun Background am Gespréich um Radio op de Leescht.

Invitéeën am Studio sinn d’Stéphanie Weydert, CSV-Buergermeeschtesch vun der Gemeng Rouspert-Mompech, wou eng éischte Kéier no der Fusioun eng nei Gemengespëtzt gewielt gëtt. De Laurent Fisch, Member vun déi Lénk a Kandidat, dee mat der Ekipp "Loscht op méi" zu Bech untrëtt. Den DP-Buergermeeschter vu Munneref Steve Reckel an déi gréng Gemengeconseillère Anne Schroeder vu Jonglënster. Mat hinne geet Rieds iwwert d’Gesondheetsversuergung am Osten, de Bau vu Sozial- an anere Wunnengen, sou wéi déi ekonomesch Entwécklung.

D'Emissioun Background am Gespréich, wéi gewinnt e Samschdeg an der Mëttesstonn op Antenn, op RTL.lu oder an eiser App.

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg.